На пороге зимы семья из Унген осталась без крыши над головой из-за пожара (ФОТО)

На пороге зимы семья из Унген осталась без крыши над головой из-за пожара (ФОТО)

Семья из села Пояна Унгенского района осталась без крыши над головой после того, как их дом сгорел в результате крупного пожара.

Инцидент произошёл в конце прошлой недели. Возгорание случилось из-за короткого замыкания. Когда пожар вспыхнул, в доме никого не было, поэтому семье, состоящей из родителей и ребенка, не удалось ничего спасти, передаёт jurnal.md.

Друзья пострадавших обратились к гражданам за помощью. Доброжелателей просят звонить по номерам: 078 719 929 (Виктор), 078 719 829 (Алина) или перечислять денежные средства на банковский счёт 4356960061139728 (Moldova Agroindbank).

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