На Полтавщине разыскивают без вести пропавшего гражданина Молдовы

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Полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Республики Молдова Сливенко Ивана Ильича, 1946 года рождения.

Известно, что 6 августа около 20:00 мужчина доехал до поселка Чутово. После этого на связь с родными больше не выходил, передаёт poltava.sq.com.ua

На момент исчезновения был одет в брюки черного цвета, рубашку серого цвета в клеточку с длинным рукавом, кепку камуфляжную спортивного типа. Обут в босоножки черного цвета. При себе имел полиэтиленовый пакет черного цвета.

Приметы: рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы длинные, седые, темный глаза, на вид 70-80 лет.

Тех, кому известна информация об этом человеке, просят сообщать по номерам: 0534791102 или 0956584451.