На Полтавщине разыскивают без вести пропавшего гражданина Молдовы

На Полтавщине разыскивают без вести пропавшего гражданина Молдовы

Полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Республики Молдова Сливенко Ивана Ильича, 1946 года рождения.

Известно, что 6 августа около 20:00 мужчина доехал до поселка Чутово. После этого на связь с родными больше не выходил, передаёт poltava.sq.com.ua

На момент исчезновения был одет в брюки черного цвета, рубашку серого цвета в клеточку с длинным рукавом, кепку камуфляжную спортивного типа. Обут в босоножки черного цвета. При себе имел полиэтиленовый пакет черного цвета.

Приметы: рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы длинные, седые, темный глаза, на вид 70-80 лет.

Тех, кому известна информация об этом человеке, просят сообщать по номерам: 0534791102 или 0956584451.

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