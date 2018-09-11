На полном ходу в дерево: ДТП с пострадавшим произошло возле Комрата (ФОТО)

Инцидент произошел днем 10 сентября.

Как пишет gagauzinfo.md, авария произошла на 78 километре автодороги М3. 38-летний житель села Рошу Кагульского района, двигавшийся на юг на автомобиле марки BMW, не справился с управлением. Машина съехала с дороги и на полном ходу врезалась в дерево.

В результате ДТП пассажир автомобиля, житель Кагула 1992 года рождения, был доставлен в больницу с ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой. Обстоятельства случившегося выясняются.