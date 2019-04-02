На почве ревности: тираспольчанин поссорился с сожительницей и попал в больницу с ножевым ранением

На почве ревности: тираспольчанин поссорился с сожительницей и попал в больницу с ножевым ранением

30 марта врачи скорой помощи в Тирасполе сообщили в милицию о пациенте, который поступил к ним с ножевым ранением. У 27-летнего тираспольчанина была диагностирована проникающая рана живота с повреждением толстого кишечника. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение.

В ходе разбирательства было установлено, что компания из пяти человек распивала спиртные напитки в квартире одного из участников застолья. Как пишет пресс-служба МВД ПМР, между потерпевшим и его сожительницей возник конфликт на почве ревности. В ходе ссоры женщина ударила его ножом. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Предполагаемое орудие преступления – кухонный нож – был изъят. 26-летняя сожительница потерпевшего задержана по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

 

 

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