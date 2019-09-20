На пятом этаже дома на Рышкановке вспыхнул пожар: жильцов эвакуировали (ФОТО, ВИДЕО)

На пятом этаже дома на Рышкановке вспыхнул пожар: жильцов эвакуировали (ФОТО, ВИДЕО)

Крупный пожар вспыхнул сегодня ранним утром на Рышкановке. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло в 3-комнатной квартире на пятом этаже дома, расположенного по адресу Мирон Костин, 19/4.  

Как сообщает пресс-служба ведомства, на место происшествия прибыли три пожарных расчёта. Сотрудники ГИЧС установили, что огонь охватил старые вещи и мусор, который находился в квартире. Пожарным удалось экстренно эвакуировать жильцов соседних квартир.

К 7 часам утра огонь уже был ликвидирован. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Все обстоятельства возгорания устанавливаются.

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