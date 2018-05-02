На первомайские мини-каникулы в столице произошло убийство

На первомайские мини-каникулы в столице произошло убийство

Четыре выходных дня ознаменовались для Кишинева 61 преступлением, в том числе убийством, которое произошло в столичном секторе Рышкановка. Такие данные приводит городское Управление полиции. 

Как сообщает источник, с 28 апреля по 1 мая включительно были зарегистрированы сообщения о 4 кражах в квартирах, 6 случаях краж из автомобилей, 6 случаях краж, совершенных карманниками, 3 случаях хулиганства и 40 – о других правонарушениях. Кроме этого, на номер 112 поступило 1685 звонков по поводу различных инцидентов и преступлений. Батальон патрулирования и оперативного реагирования отправился на 725 вызовов граждан.

Отмечается также, что за вышеуказанный период времени в Кишиневе было зарегистрировано 87 ДТП. В них 19 человек получили травмы различной степени тяжести.

 

 

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