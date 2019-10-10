На пересечении двух улиц в центре столицы не работает светофор: прохожий взялся регулировать дорожное движение (ВИДЕО)

На пересечении двух улиц в центре столицы не работает светофор: прохожий взялся регулировать дорожное движение (ВИДЕО)

На пересечении улиц Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони и Михаила Когылничану не работает светофор. В связи с этим прохожий решил выполнить роль регулировщика, что поприветствовали водители.

Молодой человек начал регулировать дорожное движение, подавая сигналы водителям. Таким образом, автомобилисты увереннее стали пересекать участок дороги, где было заблокировано движение. Один из водителей снял на камеру регулировщика-добровольца, передаёт protv.md.

Несмотря на то, что молодой человек не был одет в униформу, все участники дорожного движения беспрекословно соблюдали его указания.

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