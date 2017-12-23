На пересечении Балканского шоссе и дорог, ведущих в Дурлешты и Думбраву, будет установлен светофор (ФОТО)

Муниципальные власти намерены обеспечить таким образом безопасное движение на данном участке дороги.

Жителям столицы планируют облегчить движение на пересечении Балканского шоссе и дорог, ведущих в Дурлешты и Думбраву. Для этого на данном участке будет установлен светофор, сообщает realitatea.md.

– Проблема безопасности движения в этой зоне давно поднималась, так как здесь регулярно происходят ДТП. В результате, после обсуждений с Управлением общественного транспорта и путей сообщения и Генерального инспектората патрулирования мы приняли решение установить светофор на данном участке дороги, – отмечают представители столичной примэрии.

Световой регулировщик начнет функционировать к концу месяца. Впоследствии муниципальные власти планируют изменить маршруты микроавтобусов, чтобы обеспечить общественным транспортом жителей села Думбрава.