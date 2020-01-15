На перекрёстке культур

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Диетер Клай – о параллелях между Швейцарией и Молдовой

Республику Молдова глава парламента кантона Цюрих – финансовой столицы Швейцарии – Диетер Клай знает по новостям молдавских каналов, которые смотрит периодически. В эксклюзивном интервью газете «Аргументы и факты в Молдове» политик рассказал об особенностях Швейцарии и о том, что роднит наши крохотные, но нейтральные страны.

Мост между Востоком и Западом

– Швейцарию и Молдову связывает одна историческая личность, повлиявшая на судьбу обеих стран. Иоанн Каподистрия – министр иностранных дел Российской империи при правлении Александра I – принимал активное участие в Венском конгрессе, на котором обсуждался нейтральный статус тогда зарождающейся Швейцарии. Он же разрабатывал проект административного устройства Бессарабии в составе Российской Империи. Как вы прокомментируете нейтральный статус наших стран сегодня?

– Да, я согласен с этими фактами. После распада наполеоновского режима на Венском конгрессе в 1815 году обсуждалось будущее Европы. Российский император Александр I по сути создал тогда нейтральный статус Швейцарии. 200 лет назад нашей страны ещё не существовало, был Союз кантонов. Швейцарская Конфедерация сформировалась в 1848 году, фактически спустя 30 лет после Венского конгресса.

Для меня нейтралитет Швейцарии – очень важный момент. Конфедерация была и будет маленькой страной, концепция которой – оборона, а не наступление. Раньше между блоками великих держав Швейцария успешно сохраняла свой нейтралитет. После распада СССР она начала искать свою роль, и сегодня, на мой взгляд, Швейцария – это мост между ЕС и другими странами, так же, как Молдова – мост между ЕС и Россией. Сегодня Швейцария ещё и дипломатический мост в существующих мировых конфликтах.

Благодаря нейтралитету у нас практически не было войн. Сейчас у Молдовы также нейтральный статус, что, считаю, является её огромным преимуществом, к которому стоит прибавить причастность к европейской культуре. Удачным, на мой взгляд, было и решение гагаузского вопроса с созданием автономии. У нас подобная ситуация была 40 лет назад, когда возник новый кантон Юра, ранее являвшийся франкоязычной частью кантона Берн. На федеральном референдуме люди проголосовали за автономию Юра, что привело к возникновению 26-го кантона Швейцарии. Если есть этнос, который хочет автономии, считаю, что правильно её предоставить. Как это сделали и в Гагаузии.

– Женева на западе – франкоязычная, Цюрих на востоке – немецкоговорящий. Как швейцарцы, говорящие на разных языках, примиряются друг с другом?

– Швейцария – не большая, но очень мультиэтничная страна, как и Молдова. Три часа на поезде – и вы из Цюриха попадаете в Женеву. Но где бы вы ни оказались в Швейцарии, здесь признаны и функционируют четыре официальных языка: немецкий, французский, итальянский и с 1938 года – ретороманский. Это базовая потребность – говорить на своём языке, поэтому очень важно, чтобы люди, говорящие на разных языках, обладали в стране равными правами. На мой взгляд, то, что сделала власть в соседней с Молдовой Украине по отношению к языкам меньшинств, было ошибкой. Необходимо равновесие, несмотря на процентное соотношение говорящих на разных языках. В Швейцарии 0,1% населения говорит на ретороманском, но им были предоставлены все права, так как они – тоже коренной народ Швейцарии.

– А вы говорите на всех государственных языках Швейцарии? Как вы выучили румынский язык?

– Мой родной язык – швейцарский немецкий. Я говорю на французском и итальянском, английском, русском и румынском языках. Раньше я покупал в городе Констанц в Германии журналы на румынском языке. Постепенно стал говорить. Румынский и молдавский языки мне очень интересны, так как они сформировались на перекрёстке славянской культуры – русского, польского, украинского языков, турецкого и венгерского влияния, и всё это на основе латиницы.

Также иногда смотрю румынское телевидение и по интернету некоторые молдавские телеканалы. Поэтому немного знаю, что происходит в политической жизни Молдовы. Будучи мостом между Востоком и Западом, Молдова старается сохранять баланс между большими силами. Ваше правительство тесно взаимодействует с ЕС по Договору об ассоциации, а ваш президент Игорь Додон, как пишут в наших газетах, в хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. В целом мне очень интересна история Молдовы.

В Швейцарии 0,1% населения говорит на ретороманском, но им были предоставлены все права, так как они – тоже коренной народ страны.

Идеальная демократия

– Весь мир стремится к демократии, а в тихой Швейцарии она существует в идеальной форме. Расскажите, пожалуйста, о прямой демократии и как это работает.

– Важная черта политической системы Швейцарии – свобода принятия решений. С одной стороны, она выражается в федеративном устройстве государства – у нас 26 кантонов (областей), а с другой стороны – в принципе прямой демократии. Прямая демократия представляет собой одну из особенностей швейцарской политической системы, позволяя народу выражать своё отношение к решениям парламента или правительства на любом уровне. У нас три уровня: федеральный, кантонов и общин. В Швейцарии более 2300 общин.

Все граждане, достигшие 18 лет, обладают правом голоса, и четыре раза в год население выражает своё мнение на референдумах в среднем по 15 вопросам, касающимся всех сфер жизни – здравоохранения, сельского хозяйства, внешней и внутренней политики и т. д.

Среди вопросов референдума может быть и народная инициатива. Допустим, я, любой другой гражданин Швейцарии либо политическая партия хотим вывести какую-то проблему на уровень референдума. К примеру, несогласие с повышением цены на бензин. Я предлагаю конкретный проект закона и собираю подписи. Чтобы вывести вопрос на федеральный уровень, мне нужно собрать 50 тыс. подписей. По другим вопросам могут быть выдвинуты народные инициативы в отдельных кантонах и городах. Например, в кантоне Цюрих, где я – председатель Совета кантонов, для этого нужно 3000 подписей. На городском уровне – в зависимости от численности населения. К примеру, в городе Винтертур, где я живу, это 500 подписей.

Если человек собирает 50 тыс. подписей, Федеральный cовет Швейцарии должен предоставить возможность народу проголосовать на референдуме за или против. Каждый, абсолютно каждый гражданин Швейцарии может выступить с народной инициативой.

– Правда ли, что в кантоне Аппенцель люди во время референдума собираются на городской площади и голосуют так же, как это было в XIV веке?

– Да, раньше эта традиция сохранялась в 3–4 кантонах. Сегодня это только Аппенцель на востоке Швейцарии, где люди собираются каждое четвёртое воскресенье апреля и избирают, например, судей, голосуют за или против какого-либо решения городской власти. В Средние века, в суровые времена, на площади собирались только мужчины и непременно со шпагами – символом гражданской зрелости и доблести. Они до сих пор приходят на голосование со своими шпагами.

«Магическая формула»

– Насколько мне известно, в швейцарской политике действует «магическая формула», обеспечивающая стабильность в конфедерации? Расскажите, пожалуйста, о ней.

– С момента возникновения Швейцарии в 1848 году в стране появился принцип «сердечного согласия» основных политических сил страны (политический конкорданс). «Магическая формула» сформировалась в 1959 году, и сегодня это, говоря простыми словами, коалиция четырёх главных политических сил, цель которой – не участие в политической конкуренции, а рациональное управление страной. «Магическая формула» – это баланс сил и пропорциональное распределение мест в правительстве согласно отданным голосам избирателей. Социал-демократы, Народная партия, Христианско-демократическая и Либеральная были и остаются стабильными партиями в Швейцарии. У них равное количество министров в правительстве. У нас нет оппозиции и действует принцип коллегиальности. К примеру, в Цюрихе лидирует Буржуазная партия, но она часто голосует и защищает проекты социал-демократов.

Первый среди равных

– Любопытный факт о швейцарских политиках: управление страной – это не основное их занятие. Это так?

– Верно. У каждого члена парламента и правительства есть своя основная профессия. Например, я работаю в Швейцарской торговой ассоциации – это моя ежедневная работа. А политика – это, можно сказать, хобби. Конечно, председательство в парламенте кантона Цюрих требует времени и сил – на это уходит около 40–50% моего рабочего времени. Так же и на уровне федерального парламента. Но для членов парламента кантона Цюрих – это обычно не более 20% их рабочего времени. На уровне городов и общин – это ещё меньше времени. 100% рабочего времени уходит только у членов правительства на федеральном и кантональном уровнях.

В целом же швейцарские политики работают врачами, юристами, занимаясь политикой не ради заработной платы. Это служение и это наша швейцарская традиция: политики должны быть не только в политике, но и заниматься профессиональными делами, быть народом.

ДОСЬЕ

Диетер Клай родился 13 декабря 1963 года. Экономист, доктор политических наук. Возглавляет парламент кантона Цюрих. Параллельно работает начальником отдела в Швейцарской торговой ассоциации. С 1992 по 1997 год работал лектором в школе военного руководства в Цюрихе, специализируясь на стратегических исследованиях в Восточной Европе и особенно в России. Защитил диссертацию о реформах в Советской Армии и в Университете Цюриха и докторскую диссертацию по Афганистану в Женевском университете и в МГИМО.

Екатерина Кожухарь,

Кишинёв – Цюрих