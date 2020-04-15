На передовой: спасатели продолжают работу по борьбе с COVID-19 (ФОТО)

На передовой: спасатели продолжают работу по борьбе с COVID-19 (ФОТО)

Сотрудники ГИЧС продолжают находиться на передовой борьбы с COVID-19. Часть спасателей делегирована в те населённые пункты, где установлен режим карантина.

Рядом с командным составом в Глодянах находится заместитель начальника ГИЧС Александру Опря. Ему поручено следить за безопасностью граждан в карантинной зоне.

По данным ведомства, на стационарных, а также мобильных постах в Штефан-Водэ, Сороках и Глодянах круглосуточно дежурят 26 сотрудников ГИЧС.

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