На Пасху число вагонов в поездах, связывающих Кишинев с Москвой и Санкт-Петербургом, увеличится

На Пасху число вагонов в поездах, связывающих Кишинев с Москвой и Санкт-Петербургом, увеличится

В период пасхальных праздников “Железная дорога Молдовы” увеличит число вагонов в связи с увеличением пассажиропотока. 

По словам вице-директора ЖДМ Григоре Кондураке, число вагонов увеличится в поездах международного сообщения. В особенности, речь идет о поездах, связывающих Кишинев с Москвой и Санкт-Петербургом, в которых добавят по меньшей мере по два вагона.

– Они уже готовы, мы ждем наших соотечественников домой, – сказал чиновник. 

По словам администрации ЖДМ, 90% билетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Кишинев в период с 24 по 26 апреля уже были куплены. В случае необходимости будет увеличено и число вагонов для поездов национального сообщения, пишет publika.md.

 

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