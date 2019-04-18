На Пасху число вагонов в поездах, связывающих Кишинев с Москвой и Санкт-Петербургом, увеличится

0

В период пасхальных праздников “Железная дорога Молдовы” увеличит число вагонов в связи с увеличением пассажиропотока.

По словам вице-директора ЖДМ Григоре Кондураке, число вагонов увеличится в поездах международного сообщения. В особенности, речь идет о поездах, связывающих Кишинев с Москвой и Санкт-Петербургом, в которых добавят по меньшей мере по два вагона.

– Они уже готовы, мы ждем наших соотечественников домой, – сказал чиновник.

По словам администрации ЖДМ, 90% билетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Кишинев в период с 24 по 26 апреля уже были куплены. В случае необходимости будет увеличено и число вагонов для поездов национального сообщения, пишет publika.md.