На оживлённом перекрёстке на Рышкановке появятся новые полосы движения (ФОТО)

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На пересечении улиц Студенческой и Каля Орхеюлуй в секторе Рышкановка в скором времени заработают две новые полосы движения. Подобные меры призваны разгрузить транспортный поток в данном районе.

На первом этапе планируется строительство дополнительной полосы на улице Студенческой в обход светофора, для поворота направо на улицу Каля Орхеюлуй. На втором этапе планируется построить дополнительную полосу для поворота в обратную сторону.

В настоящее время специализированные службы проводят работы по перемещению инженерных сетей, опор освещения, светофоров, а также средств видеонаблюдения за дорожным движением. Также будут переоборудованы тротуары и перемещены остановки общественного транспорта. Завершение проекта планируется на конец октября.