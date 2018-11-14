На оживленном перекрестке в столице не работает светофор

Речь идет о перекрестке улиц Каля Орхеюлуй и Студенческой, где этим утром не работает светофор. О поломке сообщает служба “Инфотрафик” Национального инспектората патрулирования.

По данным источника, на некоторых улицах с утра образовались пробки. Речь, в частности, идет о перекрестке улиц Василе Лупу и Белинского, улице Алеку Руссо по направлению к улице Николая Димо, о круге на Рышкановке, о перекрестке улиц Гренобле и Костюжень, а также о бульваре Штефан чел Маре от улицы Ион Крянгэ до улицы Михай Витязул, где наблюдается большой поток транспорта.