На острие тарифа

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О том, чем может обернуться повышение цен на пассажирские перевозки

Весть о том, что тарифы на проезд в междугороднем транспорте могут существенно повыситься, серьёзно насторожила граждан республики. Если судить по тому, как перевозчики, говоря о своих проблемах, регулярно проводят акции протеста, то прогнозируемое повышение уже не за горами. И речь уже не о том, будет оно или нет, а о том, насколько именно повысится тариф.

Сложный выбор: удар или коллапс

На повышении тарифов транспортники настаивают давно. В 2018 году правительство в очередной раз отказало им в этом пересмотре. Прежняя власть, пытаясь сохранить перед электоратом положительный имидж, держала перевозчиков на коротком поводке и к диалогу не стремилась. О вновь назревших проблемах отрасли, с аргументированным их перечислением, транспортники сообщили более трёх месяцев назад.

Последний раз тарифы на междугородние перевозки пересматривались в 2012 году: они были повышены с 0,36 до 0,48 банов за километр. В 2013 году тарифы заморозили, хотя должны были повысить – с 48 до 58 банов. Данное повышение отразили только на бумаге, и новый тариф в силу не вступил. В течение следующих лет использовали старые расценки, несмотря на судебное решение в пользу транспортников.

Председатель совета Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Олег Алекса пояснил, что в отрасли существует огромный дефицит кадров (около 3 тыс. человек), из которых приблизительно 2 тысячи – водители. Средний возраст транспортных единиц – 23 года. Если бы тариф в своё время повысили до 58 банов, то сейчас возраст транспортных средств не превышал бы 17 лет. А если бы тариф увеличивали ежегодно, как предусматривает методология, дефицит водителей составлял бы только 1 тыс. человек, средняя заработная плата достигала бы 8 тыс. леев, а средний возраст транспортных единиц – 14 лет.

– Мы представили расчёты, произведённые по специальной формуле, утверждённой постановлением правительства, где учитывается стоимость транспортной единицы, ремонт, топливо, заработная плата водителя, налоговые обязательства и т. д. В итоге нами был выведен тариф в 92 бана за 1 километр, – констатирует О. Алекса. – Искусственное удержание заниженного тарифа на пассажирские перевозки привело к тому, что отрасль продолжает терять кадры.

Увеличение тарифов в два раза больно ударит по карману потребителя, ведь, как правило, общественным транспортом пользуются люди небогатые. Олег Алекса согласен с тем, что это большой социальный удар, но нужно выбирать между социальным ударом и экономическим коллапсом, и чтобы смягчить его, нужно людям давать деньги – точнее, компенсировать их затраты на проезд. Но не надо социальные проблемы перекладывать на транспортников – у них хватает своих, включая налоговые обязательства. Не перевозчики должны обеспечивать население пенсиями и зарплатами.

В нынешней системе государственного регулирования количества рейсов и тарифов частных перевозок нет никакого смысла. Это просто глупый и беспощадный механизм, от которого страдает бизнес и пассажир, а выигрывают чиновник, инспектор и судья.

Пассажирам без разницы

Из-за отсутствия должного регулирования цен на рынке пассажирских перевозок около 50% пассажирских автоперевозчиков работают на теневую экономику. Об этом неоднократно говорил сопредседатель Республиканского союза транспортников и дорожников Владимир Флоря. Пассажиры, которых просто «крадут» нелегалы, не выясняют у водителя, какую фирму он представляет и работает ли он легально – им важно, чтобы их довезли быстро и без приключений. Естественно, водители, не имеющие разрешения на перевозку, на акции протеста выходить не будут. По большому счёту, их устраивает и нынешний тариф, потому что налоги они, естественно, не платят. Подсчёты показывают: из-за нелегальных перевозчиков упущенный доход для государственного бюджета составляет около 300 млн леев.

– Наш союз в акциях протеста не участвовал. Мы до конца октября ждём исполнения обещаний Министерства экономики, которое занимается нашим вопросом. Сейчас комментировать ситуацию с регулированием тарифов пока рано. Дождёмся результатов, тогда и будем о чём-то говорить, – считает В. Флоря. – Конечно, проблема есть, она весьма остра, и мы поддерживаем транспортные компании в их требованиях.

Союз транспортников и дорожников на данном этапе согласен на повышение тарифа хотя бы на 10 банов за километр, чтобы хоть как-то поддержать легальных перевозчиков. Хотя, если рассчитывать тариф по существующей методологии, это повышение должно быть куда более значительным.

Заклинивший механизм

Одно из требований правительства – улучшить состояние транспортных средств. Но даже если цены существенно повысятся, не следует ожидать, что на следующий день по стране начнут ездить новенькие микроавтобусы – на всё нужно время. На данный момент транспортным компаниям даже кредиты не предоставляют, потому что их рентабельность ниже, чем процентная ставка по кредитам.

Когда между городами курсировал государственный транспорт, власть предлагала для пассажиров систему льгот. Сейчас междугородние перевозки осуществляют исключительно частные компании, которые не будут делать скидок ни пенсионерам, ни студентам. Возможно, стоит рассматривать и вариант дотирования отрасли, тем более что такая практика существует во многих странах. Но такой вариант должно предложить само государство, исходя из возможностей бюджета.

– В нынешней системе государственного регулирования количества рейсов и тарифов частных перевозок нет никакого смысла, – считает эксперт в сфере транспортных перевозок и государственного управления Олег Тофилат. – Это просто глупый и беспощадный механизм, от которого страдает бизнес и пассажир, а выигрывают чиновник, инспектор и судья. Что в действительности необходимо, так это свобода предпринимательства, конкуренция и поддержка малоимущих пассажиров. Тогда заработают рыночные механизмы и можно будет ждать реальных улучшений. Поэтому в повышении тарифов не вижу смысла, лучше обговорить с транспортниками, как уменьшить их расходы.

Ранее министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан пояснял, что проблема регулирования тарифа в сфере регулярных пассажирских перевозок осталась от предыдущей власти. Но в любом случае правительству придётся решать этот вопрос. Сейчас и перевозчики, и пассажиры ожидают этого решения как приговора, и поэтому спешить не надо.

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Выхлопом по бюджету

Жанна Стрэтилэ, учитель гимназии с. Малиновское Рышканского района:

– Повышение тарифов на пассажирские перевозки больно ударит по жителям сёл, у которых нет личного автомобильного транспорта, а таких у нас большинство. Когда нашу школу преобразовали в гимназию, дети, которые хотели продолжить учёбу в лицее или колледже, стали ездить в Рышканы. Мы обращались в районное управление образования, молодёжи и спорта с просьбой выделить для лицеистов отдельный транспорт, готовы были оплачивать проезд за свой счёт, но нам отказали. Хотя в некоторых сёлах района такая практика существует. Поэтому наши дети вынуждены добираться до районного центра на общественном транспорте, который часто бывает переполненным.

Если тарифы на проезд повысятся вдвое, родителям будет сложнее, потому что заработки в сёлах очень скромные. Сейчас стоимость проезда составляет 6 леев, если проезд будет стоить 10 – 12 леев, то за 20 рабочих дней на дорогу туда и обратно придётся тратить 400 – 480 леев. А ещё ребёнку надо дать хотя бы 10 леев на еду.

Очень плохо, что государство не контролирует пассажирские перевозки. Если маршрутка в село не приехала, жаловаться некому. Да и расписание не очень удобное. У нас два рейса: утром и один в обед. После двух часов дня из районного центра до села можно добраться только на такси, попутным транспортом или пешком. Поэтому лицеисты не могут оставаться на дополнительные занятия. Кроме того, некоторые сельчане ездят в Рышканы на работу, так как в селе мало рабочих мест, если не считать сезонной работы. Им вообще приходится сложно.

Дорожает всё, в том числе бензин и запасные части. Кроме того, у нас очень плохие дороги – транспорт быстро выходит из строя. Мы, конечно, понимаем, что и тарифы на перевозки могут увеличиться. Но если они повысятся существенно, то очень хотелось бы, чтобы государство установило льготный проезд хотя бы для лицеистов, учащихся колледжей и пенсионеров. А механизм расчёта с транспортными компаниями при желании можно разработать.

Наталья Устюгова