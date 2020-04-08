На окраине Комрата опрокинулась фура: водитель госпитализирован

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ДТП произошло вчера, 7 апреля, на восточной окраине муниципия Комрат.

Приехавшие на место аварии оперативники установили, что 64-летний житель Комрата не справился с управлением, в результате чего фура «Mercedes Axor» опрокинулась. Водитель был доставлен в больницу с предварительным диагнозом «ушиб поясничного отдела позвоночника», сообщает пресс-служба Управления полиции Гагаузии.

По данному факту проводится проверка.

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