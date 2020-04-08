На окраине Комрата опрокинулась фура: водитель госпитализирован

На окраине Комрата опрокинулась фура: водитель госпитализирован

ДТП произошло вчера, 7 апреля, на восточной окраине муниципия Комрат.

Приехавшие на место аварии оперативники установили, что 64-летний житель Комрата не справился с управлением, в результате чего фура «Mercedes Axor» опрокинулась. Водитель был доставлен в больницу с предварительным диагнозом «ушиб поясничного отдела позвоночника», сообщает пресс-служба Управления полиции Гагаузии.

По данному факту проводится проверка.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md