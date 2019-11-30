На одном из перекрёстков в секторе Ботаника завершён ремонт пешеходного перехода (ФОТО)

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Работы по ремонту пешеходного перехода на пересечении улицы Матей Мило и бульвара Дачии завершены. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор столичного сектора Ботаника Юрий Витнянский.

По словам вице-претора, на всех трёх островках и самом тротуаре бордюры опущены почти до уровня проезжей части, что очень удобно для молодых родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями. Работы проводились муниципальным предприятием “Exdrupo”.

– У магазина Nr. 1 осталось уложить пару квадратных метра асфальта, что и будет сделано после выходных, – отметил Витнянский.

Стоит отметить, что в связи погодными условиями работы немного затянулись. В связи с этим вице-претор принёс жителям свои извинения за доставленные временные неудобства.