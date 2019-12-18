На одном из перекрёстков Рышкановки вместо круга появится “умный” светофор

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В столичной примарии сообщают, что на Рышкановке, на перекрёстке бул. Москва и улицы Алексу Руссо, вместо кругового движения установят интеллектуальный светофор. Данная мера необходима для разгрузки движения в этой зоне.

Соответствующее объявление сделал глава Управления общественного транспорта Адриан Болдуреску. По его словам, установка подобного светофора сократит вдвое время ожидания в пробках, пишет moldpres.md.

Болдуреску уточнил, что “умный” светофор планируют установить весной, ориентировочно в мае.