На одном из перекрёстков Рышкановки вместо круга появится “умный” светофор

На одном из перекрёстков Рышкановки вместо круга появится “умный” светофор

В столичной примарии сообщают, что на Рышкановке, на перекрёстке бул. Москва и улицы Алексу Руссо, вместо кругового движения установят интеллектуальный светофор. Данная мера необходима для разгрузки движения в этой зоне.

Соответствующее объявление сделал глава Управления общественного транспорта Адриан Болдуреску. По его словам, установка подобного светофора сократит вдвое время ожидания в пробках, пишет moldpres.md.

Болдуреску уточнил, что “умный” светофор планируют установить весной, ориентировочно в мае.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md