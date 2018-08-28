На одном из КПП страны загружен трафик: время ожидания составляет 40 минут

На контрольно-пропускном пункте «Паланка – Маяки – Удобное» вновь в очередь выстроились десятки машин.

Согласно данным службы Trafic Online, время ожидания на этом пункте пропуска составляет 40 минут. Такая ситуация наблюдается только при въезде в РМ.

Стоит отметить, что в направлении въезда в Молдову на КПП «Крива – Мамалига» время ожидания достигает уже 30 минут.

На всех остальных таможенных пунктах ситуация стабильная, а время ожидания не превышает 20 минут.