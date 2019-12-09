На одной из улиц Ботаники завершается ремонт дороги, инициированный Партией социалистов (ФОТО)

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Сегодня по улице Варшовия в столичном секторе Ботаника завершаются ремонтные работы дорог. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил советник ПСРМ Никита Цуркан.

Цуркан напомнил, что, как было объявлено ранее, одним из приоритетов работы генерального примара муниципия Кишинёв и фракции ПСРМ в МСК остается состояние внутридворовых дорог и их ремонт.

– Пока позволяет погода, постараемся сделать максимальное количество дорожного полотна. Дальше – больше! – отметил советник Партии социалистов.