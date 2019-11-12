На одной из столичных подземных парковок взорвался огнетушитель (ВИДЕО)

На одной из столичных подземных парковок взорвался огнетушитель (ВИДЕО)

Взрыв прогремел на одной из подземных парковок жилого дома на улице Льва Толстого. Инцидент произошёл вечером 11 ноября.

Жителей напугал громкий звук и густой дым, поваливший из парковки. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, полицейский экипаж и скорая помощь.

По словам очевидца, в помещении взорвался огнетушитель, передаёт unica.md со ссылкой на echipa.md. В пресс-службе ГИЧС подтвердили, что сильный дым появился из-за дефекта в системе пожаротушения, который и привёл к взрыву огнетушителя.

В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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