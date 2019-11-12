На одной из столичных подземных парковок взорвался огнетушитель (ВИДЕО)

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Взрыв прогремел на одной из подземных парковок жилого дома на улице Льва Толстого. Инцидент произошёл вечером 11 ноября.

Жителей напугал громкий звук и густой дым, поваливший из парковки. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, полицейский экипаж и скорая помощь.

По словам очевидца, в помещении взорвался огнетушитель, передаёт unica.md со ссылкой на echipa.md. В пресс-службе ГИЧС подтвердили, что сильный дым появился из-за дефекта в системе пожаротушения, который и привёл к взрыву огнетушителя.

В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.