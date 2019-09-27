На одни и те же грабли: члены преступной группировки во второй раз задержаны за уклонение от уплаты налогов (ФОТО, ВИДЕО)

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Правоохранительные органы задержали группу людей, которые нанесли госбюджету ощутимый ущерб путём уклонения от уплаты налогов. Задержанные являются представителями компании, которая занимается импортом и продажей продуктов питания, особенно мясных изделий, а также производством мясных изделий.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, начиная с 2017 года экономический агент уклонялся от уплаты налогов в особо крупном размере путём фальсификации бухгалтерских документов и внесением ложных данных о доходах. Предприятие осуществляло свою деятельность в муниципиях Кишинёв и Бельцы, где расположены их офисы, производственные отделы, склады, холодильные камеры и магазины.

В 2018 году прокуратура муниципия Кишинёв передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении экономического агента, в результате чего компания была оштрафована на 2 000 000 леев. После этого, в результате полученной оперативной информации, было установлено, что ОПГ продолжает свою преступную деятельность, используя различные схемы для уклонения от уплаты налогов. Выяснилось, что доход от продаж искажается на 50-60%, то есть часть денег не отражается в бухгалтерских отчётах. В результате следственных мероприятий было изъято более 1 200 поддельных накладных.

По факту уклонения от уплаты налогов было возбуждено уголовное дело. Вчера, 25 сентября, правоохранители провели масштабные обыски в основном предприятии, а также в помещениях других контрагентов, расположенных в муниципиях Бельцы, Кагул и в городе Единец, которые закупали товары без выдачи документов о происхождении. В результате мероприятий были изъяты неучтённые денежные средства в сумме 30 000 леев, записи, носители информации, в которых содержится вся «чёрная» бухгалтерия на 2017-2019 год, а также информация о продаже просроченных продуктов, продаваемых на всей территории страны. Кроме этого, правоохранители обнаружили информацию о зарплатах, выплачиваемых в конвертах. В результате обысков также было изъято мясо и мясные продукты отечественного и украинского производителей, общий вес которых составлял 42 200 кг (на 1 640 000 леев).

В результате расследования было установлено, что за 2018 год экономический агент осуществил поставки на общую сумму 47 421 800 леев, которые не были отражены в бухгалтерском учете. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 5 лет лишения свободы, а юридическое лицо получит штраф в размере от 500 000 до 800 000 леев с лишением права заниматься определённой деятельностью или с ликвидацией экономического агента.