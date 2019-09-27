На одни и те же грабли: члены преступной группировки во второй раз задержаны за уклонение от уплаты налогов (ФОТО, ВИДЕО)

На одни и те же грабли: члены преступной группировки во второй раз задержаны за уклонение от уплаты налогов (ФОТО, ВИДЕО)

Правоохранительные органы задержали группу людей, которые нанесли госбюджету ощутимый ущерб путём уклонения от уплаты налогов. Задержанные являются представителями компании, которая занимается импортом и продажей продуктов питания, особенно мясных изделий, а также производством мясных изделий.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, начиная с 2017 года экономический агент уклонялся от уплаты налогов в особо крупном размере путём фальсификации бухгалтерских документов и внесением ложных данных о доходах. Предприятие осуществляло свою деятельность в муниципиях Кишинёв и Бельцы, где расположены их офисы, производственные отделы, склады, холодильные камеры и магазины.

В 2018 году прокуратура муниципия Кишинёв передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении экономического агента, в результате чего компания была оштрафована на 2 000 000 леев. После этого, в результате полученной оперативной информации, было установлено, что ОПГ продолжает свою преступную деятельность, используя различные схемы для уклонения от уплаты налогов. Выяснилось, что доход от продаж искажается на 50-60%, то есть часть денег не отражается в бухгалтерских отчётах. В результате следственных мероприятий было изъято более 1 200 поддельных накладных.

По факту уклонения от уплаты налогов было возбуждено уголовное дело. Вчера, 25 сентября, правоохранители провели масштабные обыски в основном предприятии, а также в помещениях других контрагентов, расположенных в муниципиях Бельцы, Кагул и в городе Единец, которые закупали товары без выдачи документов о происхождении. В результате мероприятий были изъяты неучтённые денежные средства в сумме 30 000 леев, записи, носители информации, в которых содержится вся «чёрная» бухгалтерия на 2017-2019 год, а также информация о продаже просроченных продуктов, продаваемых на всей территории страны. Кроме этого, правоохранители обнаружили информацию о зарплатах, выплачиваемых в конвертах. В результате обысков также было изъято мясо и мясные продукты отечественного и украинского производителей, общий вес которых составлял 42 200 кг (на 1 640 000 леев).

В результате расследования было установлено, что за 2018 год экономический агент осуществил поставки на общую сумму 47 421 800 леев, которые не были отражены в бухгалтерском учете. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 5 лет лишения свободы, а юридическое лицо получит штраф в размере от 500 000 до 800 000 леев с лишением права заниматься определённой деятельностью или с ликвидацией экономического агента.

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