На очистной станции в Кишинёве находится более полмиллиона тонн ила

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На очистных сооружениях в Кишинёве находится более 500 тысяч тонн ила. Его ферментация стала причиной неприятного запаха в городе.

Сегодня, 4 февраля, генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан проинспектировал конструкции для стока ила и платформы геотрубок на очистных сооружениях в Кишинёве. Ион Чебан отметил, что нынешнюю ситуацию можно охарактеризовать как «экологическая катастрофа». Он также обвинил в безответственности бывшее руководство муниципалитета, которое виновно в создавшейся ситуации, передаёт moldpres.md.

По словам врио генерального директора «Apă-Canal Chișinău» Анатолия Ликий, очистные сооружения ежедневно перерабатывают около 140 тонн сточных вод, а после этого около 70 тонн ила попадают в одно из трёх накопительных озёр, глубина каждого из которых составляет 10-15 метров. В этих трёх озёрах уже накопилось 500 тысяч тонн ила, утверждает специалист.

Анатолий Ликий также отметил, что к 1 марта 2020 года «Apă-Canal Chișinău» проконсультируется с иностранными экспертами и разработает план по устранению неприятного запаха.