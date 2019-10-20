На новых парламентских выборах по четырём одномандатным избирательным округам проголосовали порядка 50 тысяч человек

0

Одновременно с всеобщими местными выборами в четырех округах сегодня проходят и новые парламентские выборы: № 17 (Ниспорены), № 33 (Кишинев и пригороды), № 48 (Слобозия, Бендеры и Тирасполь) и № 50 (Западная Европа).

Количество проголосовавших по каждому округу на 18.00:

Избирательный округ № 17 – более 23 000 избирателей;

Избирательный округ № 33 – около 20 000 избирателей;

Избирательный округ № 48 (25 участков) – около 1 100 избирателей. В то же время, на 8 избирательных участках не было зарегистрировано ни одного избирателя;

Избирательный округ № 50 – около 6 900 избирателей. На каждом из 85 избирательных участков не было зарегистрировано свыше 300 избирателей.

Самыми востребованными участками в избирательном округе № 50 стали:

Ницца, Париж (Франция);

Парма, Неаполь, Брешиа, Болонья (Италия);

Брюссель (Бельгия).