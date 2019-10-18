На Новобачойской улице идут к завершению работы по укладке тротуара (ФОТО)

На Новобачойской улице идут к завершению работы по укладке тротуара (ФОТО)

На Новобачойской улице в столичном секторе Ботаника идут к завершению работы по укладке тротуара, инициированные Партией социалистов. Об этом на своей странице в социальной сети написал вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

– Стоит отметить, что ранее нам удалось добиться проведения ремонтных работ дорожного полотна. Затем выполнили работы по освещению улицы, – сообщил Витнянский.

Он также отметил, что до конца октября планируется завершить работы по укладке данного тротуара.

– Убежден, что стоит поблагодарить Олега Липского за настойчивость и системное лоббирование интересов местных жителей и Ивана Чебана за предоставленную возможность выполнить просьбы граждан по ремонту дороги и укладке тротуара, – отметил вице-претор.

Витнянский отметил, что усилиями Партии социалистов удалось капитально отремонтировать не только Новобачойскую, но и улицы Траян и Зелинского.

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