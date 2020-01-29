На нескольких улицах столицы в четверг приостановят подачу воды

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Потребители, проживающие на улицах Зелинского, 13 и Дечебал, 82/3, останутся в четверг, 30 января, без воды в кране. Воды не будет и на бул. Дачия, 7/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6. Отключения запланированы с 09:00 до 18:00.

Также в четверг, передаёт ipn.md, с 09:00 до 17:00 будут вестись работы по ул. Спрынченоая, угол с ул. Г. Асаки. В результате подача воды будет остановлена на улицах Г. Асаки, 58-64, в том числе с дробью. Кроме того, воды не будет на ул. Спрынченоая, 1-7, в том числе с дробью, а также на шоссе Хынчешть, 59, 61.

После завершения работ водоснабжение будет возобновлено по запланированным параметрам. Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в Центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.