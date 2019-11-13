На нескольких улицах столицы в четверг не будет воды

На нескольких улицах столицы в четверг не будет воды

Потребители, проживающие по улице Шоймилор, 2-36 в столице останутся в четверг, 14 ноября, без воды. Ее не будет с 09.00 до 17.00 в связи с проведением компанией «Apă-Canal Chișinău» плановых работ.

В этот же промежуток времени будет прекращено водоснабжение на улице К. Вырнав, 13 (Институт фтизиопульмонологии им. Кирилла Драганюка). Также в четверг, с 09.00 до 21.00, не будет воды на улицах Пэдурий, 5, 9, 13, 25, в том числе с дробью, Грэдина Ботаникэ 4, 9, 21, и Салкымилор, передаёт ipn.md.

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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