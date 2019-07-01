На нескольких улицах на Ботанике завтра отключат воду

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Некоторые жители Ботаники во вторник, 2 июля, останутся без воды. Отключения запланированы с 09.00 до 16.00, в это время будут проведены запланированные работы.

Как пишет ipn.md, водоснабжение будет прекращено на бульваре Траян, 17-21, в том числе с дробями, а также на улицах Индепенденцей, 18-24, в том числе с дробями, и Куза-Водэ, 30-38, в том числе с дробями.

По окончании работ предоставление услуг водоснабжения будет возобновлено. Для получения дополнительной информации потребителей просят позвонить в Центральную диспетчерскую службу по телефонам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.