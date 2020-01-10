На нескольких столичных улицах завтра не будет воды

На нескольких столичных улицах завтра не будет воды

Некоторые жители столицы останутся в субботу, 11 января, без воды в кране. По данным АО “Apă-Canal Chişinău”, её не будет с 09:00 до 18:00 в связи с проведением ремонтных работ.

Так, подача воды будет прекращена на улицах А. Ботезату и Моара Рошие, 30/1. Кроме того, воды не будет на ул. Албишоара, 68-82, в том числе с дробью, пишет ipn.md.

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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