На нескольких столичных улицах не будет воды

На нескольких столичных улицах не будет воды

Некоторые жители столицы останутся в четверг, 5 марта, без воды в кране. Отключения связаны с проведением ремонтных работ.

Так, с 11:00 до 15:00 подача будет прекращена по ул. Валя Трандафирилор, 16-20. Кроме того, с 09:00 до 17:00 воды не будет на ул. Албишоара, 82, в том числе с дробью, а также в селе Вэдулень коммуны Будешть.

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md