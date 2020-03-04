На нескольких столичных улицах не будет воды

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Некоторые жители столицы останутся в четверг, 5 марта, без воды в кране. Отключения связаны с проведением ремонтных работ.

Так, с 11:00 до 15:00 подача будет прекращена по ул. Валя Трандафирилор, 16-20. Кроме того, с 09:00 до 17:00 воды не будет на ул. Албишоара, 82, в том числе с дробью, а также в селе Вэдулень коммуны Будешть.

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.