На нескольких столичных улицах и в Гидигиче завтра не будет воды

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Потребители, проживающие по ул. Матей Басараб, 2, 6, останутся в среду, 6 ноября, без воды. Отключения запланированы с 09:00 до 20:00 в связи с проведением работ по ремонту сетей водоснабжения.

По данным АО “Apă-Canal Chișinău”, с 09:00 до 17:00 воды не будет и в селе Гидигич, на улицах Алба-Юлия, Александру чел Бун, А. Матеевич, Б. П. Хашдеу, Каталан, Казакулуй, Колумна, Дачия, Друмул Быкулуй и Флорилор. По данным поставщика, возможно отключение электроэнергии, что приведёт к прекращению водоснабжения по указанным адресам, пишет ipn.md.

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.