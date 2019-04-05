На нервах: разъярённый водитель разбил таксисту стекло за то, что тот его подрезал (ФОТО)

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Мужчина разбил окно машины такси и затеял драку с водителем после того, как последний не уступил ему дорогу. Инцидент произошёл на столичной улице М. Дософтей.

По словам свидетелей, агрессор заблокировал таксисту дорогу, а затем разбил в его машине стекло. После чего он вытащил водителя такси из машины с намерением разобраться на кулаках, пишет protv.md. В своё “оправдание” зачинщик драки рассказал, что вышел из себя из-за того, что кто-то отравил его собаку.

В результате удара по стеклу несколько осколков попали таксисту в лицо. В машине такси в это время находилась пассажирка с ребёнком. Женщина незамедлительно вызвала полицию и бригаду скорой помощи.

Дебошир рассказал полиции, что сожалеет о случившемся. Мужчина возвращался из больницы, где узнал, что его собаку отравили.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.