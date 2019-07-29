На некоторых улицах Тирасполя временно ограничат движение транспорта

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Это связано с проведением ремонтных работ.

Так, с 31 июля по 1 августа движение автотранспорта будет полностью перекрыто по улице Краснодонской на участке от улицы Мира до улицы Кутузова. Здесь будут идти работы по реконструкции воздушной линии, пишут “Новости Приднестровья”.

Кроме этого, с 5 по 7 августа в Тирасполе по улице Бендерской в районе жилых домов №№ 19/5-19/7 по пер. Западному также закроют проезд для машин. Это связано с прокладкой сетей водопровода и канализации.

На всех участках установят временное ограждение и соответствующие дорожные знаки. Движение общественного транспорта организуют с учётом перекрытых участков дороги.