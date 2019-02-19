На некоторых трассах страны сегодня патрульные “ловят” радарами

На некоторых трассах страны сегодня патрульные “ловят” радарами

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать автомобилистов о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 19 февраля, они будут находиться на следующих участках трасс:

  • M 5: Крива – Бельцы – Кищинёв – Тирасполь, 194 – 224 км, 225 – 266 км;
  • R 3: Кишинёв – Хынчешты, (на участке Яловенского района);
  • R 1: Кишинёв – Унгены, (на участке Страшенского района);
  • G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены;
  • R 2: Кишинёв – Бендеры;
  • R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км, 23 – 48 км;
  • R 3: Кишинёв – Хынчешты, 26 – 42 км;
  • R 3: Хынчешты – Чимишлия, 44 – 65 км.
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