На некоторых трассах страны сегодня патрульные “ловят” радарами

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать автомобилистов о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 19 февраля, они будут находиться на следующих участках трасс:

M 5: Крива – Бельцы – Кищинёв – Тирасполь, 194 – 224 км, 225 – 266 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты, (на участке Яловенского района);

R 1: Кишинёв – Унгены, (на участке Страшенского района);

G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены;

R 2: Кишинёв – Бендеры;

R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км, 23 – 48 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты, 26 – 42 км;

R 3: Хынчешты – Чимишлия, 44 – 65 км.