На некоторых трассах страны сегодня дежурят патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования (НИП) продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей патрульных, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 21 августа, в течение всего дня сотрудники НИП будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

– R 1: Кишинёв – Унгены, 40 – 70 км;

– R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия;

– M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв – Тирасполь, 194 – 224 км; 281-296 км;

– R 4: R 6 – Гояны – Криуляны – M 1, 18 – 42 км;

– R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км;

– R 26: Бендеры – Каушаны – Чимишлия, 6 – 59 км;

– R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан Водэ, 35 – 95 км;

– M 3: Кишинёв – Комрат, 72 – 124 км;

– R34/R 33: Хынчештский район;

– R 34: Леова.