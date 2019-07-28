На некоторых КПП страны образовались километровые очереди

С 18.30 и до этого часа на КПП “Леушены” наблюдается интенсивный трафик – как по направлению въезда, так и выезда из страны. Об этом сообщает Пограничная полиция.

Ведомство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы разгрузить поток. В то же время граждан, которые запланировали сегодня поездку в Румынию, просят прибегнуть к другим КПП – например, Кагул – Оанча.

В то же время очереди наблюдаются и на КПП “Паланка – Маяки – Удобное” и “Крива – Мамалига” на въезде в страну. Согласно приложению “Трафик онлайн” время ожидания на этих пунктах составляет полчаса и 40 минут соответственно.