На некоторых КПП страны образовались километровые очереди

На некоторых КПП страны образовались километровые очереди

С 18.30 и до этого часа на КПП “Леушены” наблюдается интенсивный трафик – как по направлению въезда, так и выезда из страны. Об этом сообщает Пограничная полиция. 

Ведомство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы разгрузить поток. В то же время граждан, которые запланировали сегодня поездку в Румынию, просят прибегнуть к другим КПП – например, Кагул – Оанча.

В то же время очереди наблюдаются и на КПП “Паланка – Маяки – Удобное” и “Крива – Мамалига” на въезде в страну. Согласно приложению “Трафик онлайн” время ожидания на этих пунктах составляет полчаса и 40 минут соответственно.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md