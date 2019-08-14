На некоторых КПП наблюдается интенсивный трафик

На некоторых КПП наблюдается интенсивный трафик

Пограничная полиция напоминает, что в летний период в некоторых пунктах пересечения государственной границы наблюдается увеличение потока транспортных единиц, что приводит к увеличению среднего времени ожидания.

Так, сегодня утром, начиная с 05.00, на контрольно-пропускном пункте “Мирное” отмечено интенсивное трансграничное движение. Пограничная полиция предпринимает все необходимые меры для того, чтобы разгрузить поток.

В то же время за минувшие сутки в пунктах пересечения поток лиц составил 79 425. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении на выезд из Республики Молдова – 42 393. По данным пресс-службы Пограничной полиции, из общего числа людей, пересекших границу, 44 904 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 17 576.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 13 502 пересечения,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 12 557 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 6 085 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 5 972 пересечения,
  • КПП «Скуляны» – 5 709 пересечений,
  • КПП «Тудора» – 5 612 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 5 169 пересечений.
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