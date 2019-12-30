На некоторых дорогах страны образовалась гололедица: ситуация под контролем

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Вследствие вчерашнего снегопада на некоторых участках дорог образовалась гололедица. Дорожные службы контролируют опасные участки и ведут работы по расчистке и обработке дорожного покрытия.

По данным Госадминистрации дорог, гололедица образовалась на следующих участках: Кишинёв-Оргеев-Сороки-Атаки, Кишинёв-Унгены-Скуляны, Хынчешты-Леова-Кагул, Резина-Оргеев, Бельцы-Сэрэтены, Бельцы-Кишинёв, Леушены-Кишинёв, Дубоссары-Кишинёв и Кишинёв-Бендеры. Прошлой ночью в работах по расчистке дорог было задействовано 197 рабочих и 108 единиц спецтехники. Ими было использовано более тысячи тонн противоскользящего материала, передаёт moldpres.md.

По словам начальника Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Иона Бурдюмова, во дворах столицы было использовано 64 тонны соли и 3,5 тонны жидкого противоскользящего материала. Ответственные лица также сообщили, что весь общественный транспорт в столице оснащён зимними шинами.