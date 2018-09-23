На Молдову надвигаются первые заморозки

Со следующей недели осень полностью вступает в свои права в Молдове.

Так, ожидаются заморозки на почве, а в некоторых районах страны температура опустится до -3 градусов. Небо будет пасмурным, в некоторых местах пройдут дожди.

По прогнозам метеорологов, отрицательные температуры будут наблюдаться с 27 по 27 сентября, максимальная же в эти дни не превысит 16 градусов. Специалисты отмечают, что первые заморозки не несут в себе никакой угрозы, пишет publika.md.

Затем в Молдове несколько потеплеет – до 20 градусов к пятнице.