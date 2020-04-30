На Молдову надвигаются гроза и шквалистый ветер: синоптики объявили “жёлтый код”

На Молдову надвигаются гроза и шквалистый ветер: синоптики объявили “жёлтый код”

Предупреждение уже вступило в силу и будет действовать до 20.00 сегодняшнего дня.

По данным синоптиков, в ближайшие часы в республикe ожидаются грозы с кратковременными дождями, а также усиление шквалистого ветра до 15-18 м/с.

Согласно прогнозу погоды, осадки в стране сохранятся в выходные дни и в понедельник. Температура воздуха при этом не опустится ниже +18 градусов в дневное время суток.

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