На Молдову надвигается полярный циклон: ночью температура опустится до -5

На Молдову надвигается полярный циклон: ночью температура опустится до -5

В Молдове резко похолодает в ближайшие дни. По данным синоптиков, температура воздуха в ночное время суток опустится до -5 градусов.

Начало этой недели будет тёплым и благоприятным. В дневное время суток ожидается от +13 до +16 градусов на севере страны, от +14 до +17 градусов в центральных районах, а на юге – от +15 до +18 градусов. В среду немного похолодает, и на юге страны столбики термометров покажут максимум +13 градусов, передаёт realitatea.md.

В четверг температура воздуха резко опустится. Ночью столбики термометров покажут -5 градусов на севере страны. А в дневное время суток воздух прогреется максимум до +10 градусов. Холодный полярный воздух будет ощущаться в стране и в пятницу.

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