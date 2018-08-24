На Молдову надвигается африканское пекло: синоптики объявили сразу два жёлтых кода

На Молдову надвигается африканское пекло: синоптики объявили сразу два жёлтых кода

Предупреждения вступают в силу с завтрашнего дня.

По прогнозам метеорологов, в выходные дни, вплоть до 27 августа включительно, на всей территории страны установится жаркая погода. Температурный максимум ожидается, преимущественно, в центральных и южных районах Молдовы, где воздух прогреется до 34 градусов.

Кроме этого, синоптики объявили ещё один жёлтый код в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Так, в период с 25 до 30 августа на большей части территории республики ожидается пожарная опасность 5-го класса. В этот период существует большая угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md