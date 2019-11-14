На молдо-украинской границе задержали пятерых нелегалов из Турции (ВИДЕО)

На молдо-украинской границе задержали пятерых нелегалов из Турции (ВИДЕО)

Вчера, 13 ноября, правоохранители задержали пятерых граждан Турции, которые нелегально пытались пересечь молдо-украинскую границу. Об этом сообщила Пограничная служба Украины.

Кроме этого, в руки стражей границы соседней страны попали и организаторы незаконной миграции. В рамках допроса иностранцы рассказали, что пытались попасть на Украину через Молдову, чтобы в дальнейшем добраться до стран ЕС. Они также признались, что заплатили 5 000 долларов организатору, передаёт echipa.md.

Дело передано в прокуратуру.

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