На молдо-украинской границе задержали контрабандиста с 43 канистрами спирта (ФОТО)

На молдо-украинской границе задержали контрабандиста с 43 канистрами спирта (ФОТО)

Гражданин Украины пытался провезти 43 пластиковые канистры со спиртом.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции Украины, незаконные действия гражданина Украины были зафиксированы на берегу реки Днестр.

– Группа реагирования из отдела «Могилев-Подольский» задержала гражданина Украины, а в ходе дальнейшего осмотра местности обнаружила резиновую лодку, трактор и 43 пластиковые канистры, наполненные спиртом, 10 из которых находились в лодке, – говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Сейчас продолжаются оперативно-следственные мероприятия с целью установления обстоятельств происшествия и привлечения к ответственности причастных лиц.

 

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