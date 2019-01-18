На молдо-румынской границе задержан молдаванин, совершивший серию преступлений в Германии

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40-летний гражданин Молдовы был задержан на пограничном пункте Оанча. На его имя властями Германии был выдан ордер на арест за нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

Находясь в Германии, в период с ноября 2014 года по февраль 2015 года мужчина совершил несколько преступлений против общественной безопасности и порядка, пишет publika.md. Нарушитель был передан в руки правоохранительных органов.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.