На молдо-румынской границе изъяли более полутора млн контрабандных сигарет

На молдо-румынской границе изъяли более полутора млн контрабандных сигарет

В ходе операции “Антитабак-2019” таможенниками было изъято более 1,6 миллиона сигарет и проведено 21 задержание. Совместная молдо-румынская операция проходила с 7 по 31 октября.

В то же время, в рамках совместных действий сотрудники таможни также сообщили о случаях обнаружения наркотиков и потребительских товаров без документов о происхождении. Больше всего незадекларированных сигарет было обнаружено в Международном аэропорту Кишинёва, Джурджулештах, Леушенах, Хырбовэц и Кагуле, пишет publika.md.

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