На молдо-румынской границе будут обновлены 3 КПП

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Три пункта пересечения границы с Румынией будут модернизированы. Речь идёт о пунктах пропуска “Скулень”, “Леушень-Албица” и “Джурджулешты-Галац”.

Изменения коснутся как финансовой, так и технической составляющей, пишет tvn.md. 70% планируемых средств будет направлено на капитальную реконструкцию таможенного поста “Скулень”.

Согласно проекту, одобренному таможней, территория КПП будет расширена на 1,3 га. Такое решение было принято в связи с тем, что пограничный пункт “Скулень” является вторым по востребованности таможенным пунктом в нашей стране.