На “Moldexpo” развернут временный полевой госпиталь

На “Moldexpo” развернут временный полевой госпиталь

В импровизированной больнице оборудуют 700 мест. Об этом объявил Ион Кику. 

– До среды на “Moldexpo” будет развернута эта больница на 700 мест. Будут элементы, которые будут отделять пациентов друг от друга, там хорошая система вентиляции. Это пространство отвечает всем требованиям оснащения полевого госпиталя под крышей, – сказал он. 

Кику также отметил, что власти уже задействовали ряд больниц в районах страны и намерены продолжить эту практику в зависимости от развития ситуации.

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