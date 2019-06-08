На молдавской границе задержали украинку, перевозившую в сумке запрещённые вещества (ФОТО)

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Пограничная полиция задержала гражданку Украины, которая попыталась скрыть от контроля 40 флаконов, содержащих запрещённое вещество. Инцидент был зарегистрирован на въезде в Молдову.

Согласно оперативной информации, инцидент произошёл в пункте пропуска “Отачь”. Во время пограничного контроля у 51-летней гражданки Украины в сумке обнаружили несколько пузырьков с психотропным веществом.

Женщина заявила, что не знала о том, что данные вещества нельзя перевозить через государственную границу. В результате гражданке Украины пришлось вернуться на родину.

Изъятое вещество было отправлено на экспертизу. Если факт нарушения будет доказан, женщине грозит наказание за попытку перевоза через границу психотропных средств и за незаконный оборот наркотических средств.