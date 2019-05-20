На молдавской границе задержали двоих украинцев-нарушителей (ФОТО)

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В конце прошлой недели пограничники задержали двоих граждан Украины, превысивших срок пребывания на территории Молдовы и собиравших металлолом в приграничной зоне. По факту незаконного пересечения государственной границы было начато расследование.

18 мая сотрудники Пограничной полиции получили информацию о присутствии иностранного гражданина в районе села Ларга. В результате всего в 50 метрах от границы был задержан мужчина без документов. Как выяснилось, гражданин Украины не собирался нарушать государственную границу, а просто занимался поиском и сбором металлолома.

В пункте пропуска “Крива” пограничники также обнаружили гражданина Украины, который незаконно пересёк границу. Как выяснилось, ранее 51-летний мужчина превысил срок пребывания на территории Республики Молдова.

В обоих случаях граждане Украины будут наказаны за незаконное пересечение государственной границы. Им грозит штраф в размере до 750 условных единиц, неоплачиваемые общественные работы от 150 до 200 часов или тюремное заключение на срок до 2 лет.