На молдавской границе у украинки изъяли купленные водительские права

0

Пограничники задержали гражданку Украины с поддельными водительскими правами. Нарушительница призналась, что приобрела документ за 7 тысяч гривен.

Инцидент произошёл вечером 5 июня на контрольно-пропускном пункте “Джурджулешть-Галац”. При пересечении границы была остановлена 31-летняя гражданка Украины, которая находилась за рулём автомобиля Volkswagen Golf. Во время проверки документов сотрудники пограничной полиции заметили в водительских правах, выданных украинскими властями, признаки фальсификации. Впоследствии подтвердилось, что документ был поддельным.

В ходе разбирательств выяснилось, что задержанная училась в автошколе на Украине, но не смогла сдать экзамены, что и побудило её “купить” права за 7 000 гривен. В итоге поддельный документ был изъят, а женщина продолжила путешествие в качестве пассажира.